4 büyüklerin borcu 10.6 milyar TL

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı. Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (yaklaşık 115 milyon Euro) ulaştı. Dört büyüklerin toplam borcu 10,6 milyar lira.

Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye satan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 12 futbolcuyu kiralama ve imza parası bedeli 37 milyon Euro (yaklaşık 232 milyon lira). Fernandao’yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray, 14 futbolcuya kiralama bedeli, bu sezon verilecek yıllık ücret ve imza paralarının toplamı olarak 35.5 milyon Euro (yaklaşık 220 milyon lira) ödeyecek. 8 futbolcu transfer eden Beşiktaş’ın kasasından sezon 27,3 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon lira) çıkacak. Trabzonspor, 16 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Futbolculara verilen yıllık ücretler ve bonservis bedelleri düşük gibi gözükse de oyuncuların maliyeti, menajer ücretleri hariç 15 milyon Euro’yu (yaklaşık 94 milyon lira) geçti.