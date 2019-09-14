4 büyüklerin borcu 10.6 milyar TL
SÜPER LİG

4 büyüklerin borcu 10.6 milyar TL

Türkiye’de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 büyüklerin armaları

4 büyüklerin armaları

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı. Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (yaklaşık 115 milyon Euro) ulaştı. Dört büyüklerin toplam borcu 10,6 milyar lira.

Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye satan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 12 futbolcuyu kiralama ve imza parası bedeli 37 milyon Euro (yaklaşık 232 milyon lira). Fernandao’yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray, 14 futbolcuya kiralama bedeli, bu sezon verilecek yıllık ücret ve imza paralarının toplamı olarak 35.5 milyon Euro (yaklaşık 220 milyon lira) ödeyecek. 8 futbolcu transfer eden Beşiktaş’ın kasasından sezon 27,3 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon lira) çıkacak. Trabzonspor, 16 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Futbolculara verilen yıllık ücretler ve bonservis bedelleri düşük gibi gözükse de oyuncuların maliyeti, menajer ücretleri hariç 15 milyon Euro’yu (yaklaşık 94 milyon lira) geçti.

Aslan Falcao
Aslan Falcao

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Radamel Falcao, ilk maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu. Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maç öncesi de moral buldu. 6. dakikada Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti. 34’de soldan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı. 38’de Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 50’de Belhanda’nın orta sahanın solunda kullandığı serbest vuruşa Marcao’nun kafa vuruşunu Fatih direk dibinde çeldi. 58’de Quaresma, Ömer Bayram’ı çalımladıktan sonra şutunu çekerken Muslera’yı geçemedi. 61’de Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşu Thiam gole çevirirken, hakem VAR’a başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 80’de Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Falcao’nun plase vuruşu kalenin solundan auta gitti. Sahasında yine bileği bükülmediGalatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.Golünü attı selamı çaktıGalatasaray’ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao ile Mario Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek verirken en çok ilgiliyi Falcao’ya gösterdi. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Falcao, ilk maçında golle tanışırken, büyük sevinç yaşadı. Kolombiyalı yıldızın golden sonra eline göğsüne götürerek Metin Oktay selamı vermeside dikkat çekti. Fazla topla buluşamayan Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.Sessiz protestoGalatasaraylı taraftarlar, son dönemde yaşanan olaylara tepki gösterdi. Fatih Terim’in cezasını ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren taraftarlar, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray’ı”, “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak” ve “Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur” pankartları açtı. Taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz şekilde izledikten tezahüratlarda bulundu.Galeri: Radamel Falcao ilk maçında geceye damga vurdu

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.