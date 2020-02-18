4 dakikada iki penaltı kaçırdı Sumudica çıldırdı

Gaziantep FK'nın sahasında Rizespor'u 2-0 yendiği maçta ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, 57 ve 61. dakikalarda kullandığı iki penaltıdan da yararlanamadı.

Sumudica çılgına döndü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, ilk penaltı atışını kaçıran Muhammet'ten ikinci penaltıyı atmamasını istedi. Hocasını dinlemeyen 28 yaşındaki futbolcu, ikinci penaltıyı da kaçırdı. Bunun üzerine çılgına dönen Rumen çalıştırıcı, önce soyunma odasına doğru yöneldi sonrasında geri geldi.

Tribünler tepki gösterdi, arkadaşları destek oldu

66. dakikada oyundan alınan Muhammet'e tribünler tepki gösterdi. Oyuncuya, futbolcu arkadaşları alkışla destek oldu. Teknik ekip soyunma odasına giden oyuncuyu engelledi ve kulübede oturmasını istedi. Gaziantepli futbolcular ve Sumudica, Dilobodji'nin attığı ikinci gol sonrası Muhammed Demir'in yanına gelerek 28 yaşındaki oyuncuya moral verdi.

"Muhammet için üzgün değilim"

Maç sonu Muhammet Demir’in kaçırdığı iki penaltı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Muhammet’in pozisyonda ben sahaya giremezdim. Ben bütün oyunculara söylemiştim Maxim’in kullanması için. Maxim ile maçtan sonra pozisyonla ilgili konuştum. Kendisi bana Muhammet ilk penaltıyı kaçırdığı ve üzgün olduğu için ikinci penaltıyı atmasına izin vermiş. Muhammet hakkında da üzgün değilim. Çünkü futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Sadece birazcık daha düşünceli davranabilirdi. Çünkü bu çok büyük bir risk. Yani Muhammet çok büyük bir risk aldı ve atamadı. O da üzüldü tabii ama kendisi benim ilk 11 oyuncum. Ben kendisine güven aşılamaya devam edeceğim çünkü bu oyuncuya benim gerçekten ihtiyacım var" diye konuştu.