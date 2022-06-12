5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinleri başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri sağanak yağmur altında devam ediyor.

Birçok aktivite yapılacak.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk gibi bir çok aktivite yapılacak.

Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.

SPOR Bilal Erdoğan: Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyoruz

SPOR Serdar Dursun gollerine devam ediyor