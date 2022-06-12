Spor 5 Etnospor Kültür Festivalinde son gün etkinleri başladı
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5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinleri başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali bugün sona erecek.

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Haber Merkezi AA
5. Etnospor Kültür Festivalinde son gün etkinleri başladı
Atlı spor ve okçuluk yoğun ilgi görüyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri sağanak yağmur altında devam ediyor.

Birçok aktivite yapılacak.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk gibi bir çok aktivite yapılacak.

  • Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.

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