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A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü.

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Haber Merkezi AA
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Liginde liderliğini sürdürdü
Milli futbolcuların gol sevinçleri

Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Faroe Adaları'nı 1-0 yendi. Lüksemburg 6 puan ve averajla Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek.

Doğukan Sinik milli takımdaki ilk gollerini Litvanya'ya attı

  • A Milli Takım ile üçüncü maçına çıkan Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk gollerini Litvanya'ya attı. Milli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Doğukan, mücadelenin 2 ve 14. dakikalarında attığı gollerle Türkiye'yi 2-0 öne geçirdi.

Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

  • A Milli Takım'ın Litvanya ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 58. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren'i, 76. dakikada da Ozan Kabak'ın yerine Cenk Özkaçar'ı oyuna sürdü.

Serdar Dursun 6. maçında 6. golüne ulaştı

  • A Milli Takım'ın hücum oyuncularından Serdar Dursun, attığı iki golle milli takımdaki gol sayısını 6'ya yükseltti. Serdar, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 6. maçta 6 gole ulaştı.

Serdar Dursun 6 maçta 6 gol attı.
Serdar Dursun 6 maçta 6 gol attı.

İkinci yarıda kaptanlık Kaan Ayhan'da

  • A Milli Takım'da kaptanlık bandını ikinci yarıda savunma oyuncularından Kaan Ayhan taktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaptan Hakan Çalhanoğlu devre arasında yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı. İkinci 45 dakikada kaptanlığı Kaan Ayhan yaptı.

Yunus Akgün ilk golünü attı

  • A Milli Takım formasını Litvanya karşısında ikinci kez giyen Yunus Akgün, ay-yıldızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 46. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren Yunus, 89. dakikada fileleri havalandırdı.
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