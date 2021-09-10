Spor A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne yeşil ışık yaktı "En iyisini yaparım"
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A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne yeşil ışık yaktı: "En iyisini yaparım"

A Milli Takım hocalığı için adı geçen Samet Aybaba, "Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım" açıklamasında bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne yeşil ışık yaktı: En iyisini yaparım
Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

Samet Aybaba, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

Henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, göreve hazır olduğunu söyledi.

"Benim için büyük bir onurdur"

NTV Spor'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" dedi.

  • Samet Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.

Samet Aybaba teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.
Samet Aybaba teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.

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