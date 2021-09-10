A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne yeşil ışık yaktı: "En iyisini yaparım"

Samet Aybaba, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

Henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, göreve hazır olduğunu söyledi.

"Benim için büyük bir onurdur"

NTV Spor'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" dedi.

Samet Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.

Samet Aybaba teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.