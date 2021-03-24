A Milli Takım'a sürpriz isim: Hollanda maçı öncesinde kadroya davet edildi

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İYİ Parti'den 'Açıklamayı kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil' tepkisi

Antalya'da başta CHP'li ve İYİ Partililer olmak üzere birçok kadın derneği, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. İYİ Parti Antalya Kadın Politikaları Başkanı Aysel Damatoğlu, eylemde yapılan açıklamaların CHP adına yapılmasına tepki gösterdi. Damatoğlu, "Biz her defasında sizin yanınızda oluyoruz. Bu açıklamaları kadınlar adına yapmalıydınız, CHP adına değil" dedi.