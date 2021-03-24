A Milli Takım'a sürpriz isim: Hollanda maçı öncesinde kadroya davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım’ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı" denildi.
Milli Takım’da İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.
- Abdülkerim Bardakcı’nın katılımı ile ay-yıldızlıların aday kadrodaki sayısı 27 oldu.
Süper Lig'e 1 haftalık milli maç arası verildi
🇹🇷 A Milli Takımımız 7 günde 3 maç oynayacak pic.twitter.com/piVIHWh6x2
Süper Lig'e 1 haftalık milli maç arası verildi