Milli takımda iki isim daha kadrodan çıkarıldı

A Milli futbol takımımızın dün akşam İskoçya ile oynadığı hazırlık maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'na istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.
- Milli takımımızda daha önce de Merih Demiral ve Emre Mor kadrodan çıkarılmıştı.
İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.— SPOR (@yenisafakspor) November 17, 2022