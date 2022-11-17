Milli takımda iki isim daha kadrodan çıkarıldı Türkiye A Milli futbolu takımımızda dün akşam İskoçya ile oynanan hazırlık maçının ardından İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Abone Ol