A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.





A Milli Takımızın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Konyaspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B.Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzon), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Akhisar)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür (Trabzon), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Alanya), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Selçuk İnan (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)