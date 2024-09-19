A Milli Takım'ın eylül ayı FIFA sıralaması belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, eylül ayı sıralaması belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
İlk 10'daki ülkeler şöyle:
1- Arjantin 1889,02
2- Fransa 1851,92
3- İspanya 1836,42
4- İngiltere 1817,28
5- Brezilya 1772,02
6- Belçika 1768,14
7- Hollanda 1759,95
8- Portekiz 1752,14
9- Kolombiya 1738,72
10- İtalya 1726,31