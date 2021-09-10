A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için ses getiren iddia

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
NTV Spor'un haberine göre TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk ile görüştü. 47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşılırken açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Okan Buruk, son olarak Başakşehir'de görev yapmış ve İstanbul takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. Buruk, Başakşehir'e kazandığı zafer sonrasında 'Süper Lig'in altıncı şampiyonu' unvanını kazandırmıştı.
- TFF, Hollanda'ya 6-1 kaybeden Milli Takım'da Şenol Güneş ile toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantı sonrasında taraflar ayrılık konusunda anlaşma sağlanmıştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda maçı sonundaki sarf ettiği 'Bütün sorumluluk benim' cümlesi istifa edeceği şeklinde yorumlandı.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda maçı sonundaki sarf ettiği 'Bütün sorumluluk benim' cümlesi istifa edeceği şeklinde yorumlandı.