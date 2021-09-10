Spor A Milli Takımın yeni teknik direktörü için ses getiren iddia
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için ses getiren iddia

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu. İddiaya göre TFF, şu anda hiçbir takımda görev yapmayan ve son olarak Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımın yeni teknik direktörü kim olacak: Milli Takım teknik direktör adayları kimler?
Milli Takım son karşılaşmasında Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

NTV Spor'un haberine göre TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk ile görüştü. 47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşılırken açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Okan Buruk, son olarak Başakşehir'de görev yapmış ve İstanbul takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. Buruk, Başakşehir'e kazandığı zafer sonrasında 'Süper Lig'in altıncı şampiyonu' unvanını kazandırmıştı.

  • TFF, Hollanda'ya 6-1 kaybeden Milli Takım'da Şenol Güneş ile toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantı sonrasında taraflar ayrılık konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Abone Ol Google News
Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

200'den fazla JÖH mensubu görevini başarıyla tamamladı.
Ses getiren iddia: TFF yeni hocasıyla anlaştı

Ses getiren iddia:
TFF yeni hocasıyla anlaştı

​A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi.
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​'Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.'

​Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin konuştu.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.