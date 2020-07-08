Abdulkadir Bitigen’in görevi: Trabzonspor’u bitirmek Başakşehir’e kazandırmak

Bu sezon yaptığı garip atamalarla kafalarda soru işaretleri bırakan Merkez Hakem Kurulu (MHK), skandallarına 31. haftada da devam etti. Daha önce Trabzonspor’u sahada adeta dograyan Abdulkadir Bitigen, dün oynanan kritik Başakşehir-Denizlispor maçını yönetti. Bitigen, bu sezon Başakşehir’in maçını en çok yöneten hakem durumunda olurken, 2 Süper Lig, maçını yönetti, ligde ve kupada 4 kez de VAR hakemi oldu. İstanbul ekibinin maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken, Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 6 maçı da Başakşehir’in kaybetmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bitigen’in dün yönettiği Denizli maçında Başakşehir lehine verdiği penaltı çok tartışıldı. Topun ceza sahası dışında eline çarptığını belirten Denizlisporlu Mustafa Yumlu, “Hakem nereden, nasıl gördü bilmiyorum. Clichy’nin pozisyonu ile aynı. VAR hakemleri ne söyledi, neler dönüyor anlamadık” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

TRABZONSPOR’U DOĞRADI

MHK, Trabzonspor’u daha önce iki kez adeta doğrayan Abdulkadir Bitigen’i ısrarla Başakşehir maçına atıyor. Bitigen, bordo-mavili takımın Alanyaspor maçında VAR’da skandal yönetim göstermiş, Ankaragücü maçında ise Karadeniz ekibini adeta katletmişti. Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak’ın düşürülmesine penaltı vermemiş, ikinci yarıdaki Alanyaspor-Trabzonspor maçında VAR hakemi olurken, Caulker’ın Abdülkadir Ömür’e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmezden gelmişti. MHK, çok tartışılan hakemi bir hafta sonra Trabzonspor-Ankaragücü maçına atadı. Bitigen bordo-mavililer aleyhine verdiği penaltıyla tepki toplarken, Rodrigues’in Pereira’yı biçmesine kart göstermedi. Bitigen, 85’de Trabzonspor’un penaltısını vermeyip ofsayt üretti!