SÜPER LİG

Abdulkadir Bitigen’in görevi: Trabzonspor’u bitirmek Başakşehir’e kazandırmak

Bu sezon Başakşehir’in 2 Süper Lig maçını yöneten, ligde ve kupada 4 kez de VAR hakemi olan Abdulkadir Bitigen ile İstanbul temsilcisi 6 karşılaşmayı da kaybetmedi. Bitigen yönettiği Trabzonspor maçlarında ise skandal kararlarıyla dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Bitigen

Abdulkadir Bitigen

Bu sezon yaptığı garip atamalarla kafalarda soru işaretleri bırakan Merkez Hakem Kurulu (MHK), skandallarına 31. haftada da devam etti. Daha önce Trabzonspor’u sahada adeta dograyan Abdulkadir Bitigen, dün oynanan kritik Başakşehir-Denizlispor maçını yönetti. Bitigen, bu sezon Başakşehir’in maçını en çok yöneten hakem durumunda olurken, 2 Süper Lig, maçını yönetti, ligde ve kupada 4 kez de VAR hakemi oldu. İstanbul ekibinin maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken, Abdulkadir Bitigen’in yönettiği 6 maçı da Başakşehir’in kaybetmemesi dikkatlerden kaçmadı. Bitigen’in dün yönettiği Denizli maçında Başakşehir lehine verdiği penaltı çok tartışıldı. Topun ceza sahası dışında eline çarptığını belirten Denizlisporlu Mustafa Yumlu, “Hakem nereden, nasıl gördü bilmiyorum. Clichy’nin pozisyonu ile aynı. VAR hakemleri ne söyledi, neler dönüyor anlamadık” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

TRABZONSPOR’U DOĞRADI

  • MHK, Trabzonspor’u daha önce iki kez adeta doğrayan Abdulkadir Bitigen’i ısrarla Başakşehir maçına atıyor. Bitigen, bordo-mavili takımın Alanyaspor maçında VAR’da skandal yönetim göstermiş, Ankaragücü maçında ise Karadeniz ekibini adeta katletmişti. Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak’ın düşürülmesine penaltı vermemiş, ikinci yarıdaki Alanyaspor-Trabzonspor maçında VAR hakemi olurken, Caulker’ın Abdülkadir Ömür’e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmezden gelmişti. MHK, çok tartışılan hakemi bir hafta sonra Trabzonspor-Ankaragücü maçına atadı. Bitigen bordo-mavililer aleyhine verdiği penaltıyla tepki toplarken, Rodrigues’in Pereira’yı biçmesine kart göstermedi. Bitigen, 85’de Trabzonspor’un penaltısını vermeyip ofsayt üretti!

Farklı maç günleri ile ne planlandı? Trabzonspor ve Başakşehir'in maçların neden aynı gün ve aynı saatte oynanmadı?
Farklı maç günleri ile ne planlandı? Trabzonspor ve Başakşehir'in maçların neden aynı gün ve aynı saatte oynanmadı?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında son viraja girilirken, takımların saha içerisindeki performansı kadar saha dışındaki konular da tartışılmaya başlandı. Ortaya koyduğu performansla Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen, Süper Lig’de ise son 4 haftaya liderin 5 puan arkasında giren Trabzonspor, uzun zamandır beklediği şampiyonluğa ulaşmak isterken, sahanın dışındaki konularla da uğraşmak durumunda kalıyor. Özellikle Merkez Hakem Kurulu (MHK) içerisinde var olduğu söylenen ve son dönemdeki icraatlarıyla iyice ayyuka çıkan derin yapının, bordo-mavili takmın şampiyonluğunu engelleme yönünde hamleler yaptığı kuşkusunu oluşturuyor. Bu durum, son olarak Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ortaya çıktı. MHK’deki derin yapılanmanın başında olduğu söylenen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonlara çok yakın olmasına rağmen önce Sofiane Feghouli’nin kırmızı kartını, ardından da Alexander Sörloth’a yapılan penaltıları VAR hakeminin uyarısıyla verdi. Şayet VAR uyarmasa, Cüneyt Çakır, maçın sonucuna etki edecekti. Bu sezon bir çok kez yaşanan bu durum, oyunun sahanın dışına taştığını da gözler önüne serdi. KİME AVANTAJ SAĞLANDI?Süper Lig’de son haftalarda alınan sonuçların ardından şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçecek hale geldi. Bir yanda kulüp başkanının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) içerisinde ve kurullarda çok etkili olduğu, şampiyonluk sürecine müdahale ettiği söylenen Başakşehir, diğer yanda son iki sezonda altyapıdan çıkan oyuncularla, düşük maliyetli yabancıları harmanlamış Trabzonspor var. Bordo-mavililer bu süreçte MHK ile uğraşırken, diğer yandan da TFF’nin maç programıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala Trabzonspor ve Başakşehir’in maçlarının aynı gün ve saatte oynanması gerekirken, TFF’nin farklı günlerde maçları oynatarak neyi amaçladığı bilinmiyor. Bordo-mavililer, maçlarının farklı günlerde oynatarak Başakşehir’e avantaj sağlandığını düşünüyor. Örneğin; 30. haftaya Başakşehir 2 puan önde girmişken ve Trabzonspor, ligin en zor deplasmanlarindan birisi olan Galatasaray maçına çıkacakken, İstanbul ekibi bir gün önce oynatıldı. Antalyaspor deplasmanda Başakşehir kazanınca; bordo-mavili takım, Galatasaray deplasmanına 5 puan geride çıkmak zorunda kaldı. Bu da böylesine ağır bir maçta takımı psikolojik olarak etkileyecek bir durum. HESABINI KİM VERECEK?Maç günlerinin bu şekilde belirlenmesi 30. hafta ile de sınırlı değil. TFF, 31. haftada da Başakşehir’i Trabzonspor’dan bir gün önce oynattı. Dün Başakşehir, evinde Denizlispor ile oynarken; bugün ise Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Dolayısıyla Trabzonspor camiasının kuşkuları da artmış durumda. Fikstürü böyle ayarlayarak ne planlamaktadır? Bir sezonun emeği bu haftalara sıkışmışken, bir gün önce oynamış rakibinin gerisinden gelen Trabzonsporlu futbolcuların sahadaki psikolojisinin, gerginliğinin neden olabileceği hataların, kartların hesabını kim verecek? Yarışın eşit şartlarda yapılması gerekirken, bir tarafa avantaj sağlayacak şekilde maçların oynatılıyor olması haksız rekabete yol açıyor. TFF, gelen tepkiler üzerine dün, 32. haftadaki maç programlarından yeniden düzenlemeye gitti. Bu düzenlemeyle Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları aynı gün ve aynı saate alındı.Denizlispor Kalecisi Tolgahan Acar Başakşehir maçında eleştirilerin odağına yerleşti

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