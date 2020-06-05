SÜPER LİG

Abdülkadir Ömür futbol topuyla şov yaptı

Trabzonspor’un Messi'ye benzetilen yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür futbol topuyla dans etti. Genç futbolcunun hareketleri büyük beğeni kazandı.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı en büyük yetenekler arasında yer alıyor.

Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı en büyük yetenekler arasında yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. UEFA’dan gelen kötü habere rağmen morallerini bozmamaya özen gösteren Karadeniz ekibinde futbolcular, sadece hedefe odaklanmış durumda.

Bordo-mavililerin 20 yaşındaki genç yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, futbol topuyla yaptığı dans büyük bir beğeni kazandı. Ömür'ün futbol topuyla yaptığı dansı, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır da yakından takip etti.

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