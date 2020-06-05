Abdülkadir Ömür futbol topuyla şov yaptı

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. UEFA’dan gelen kötü habere rağmen morallerini bozmamaya özen gösteren Karadeniz ekibinde futbolcular, sadece hedefe odaklanmış durumda.
Bordo-mavililerin 20 yaşındaki genç yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, futbol topuyla yaptığı dans büyük bir beğeni kazandı. Ömür'ün futbol topuyla yaptığı dansı, takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır da yakından takip etti.
Abdülkadir Ömür, futbol topuyla dans ediyor pic.twitter.com/HcP9qOw8pO
Abdülkadir Ömür, futbol topuyla dans ediyor pic.twitter.com/HcP9qOw8pO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 5, 2020
Yorum