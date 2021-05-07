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Abdulkadir Ömür için yeni heyecan: Avrupa Şampiyonası

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür, ameliyat olduktan sonra yeniden katıldığı bordo-mavili takımla 5 ay aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu kalan üç maçta performansını arttırarak A Milli Takım’la Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Abdulkadir Ömür için yeni heyecan: Avrupa Şampiyonası
Abdulkadir Ömür, uzun bir sakatlıktan sonra sahalara geri döndü.

Süper Lig’de 19 Ocak günü oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanıp 3 ay sahalardan uzak kalan Abdulkadir Ömür, lige verilen arada arkadaşlarıyla arasındaki farkı kapattı ve ilk tertipte sahaya çıkmaya hazır hale geldi. Ameliyat olduktan 2.5 ay sonra yeniden takıma dönen Milli oyuncu, Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe maçlarında da oyuna sonradan girdi.

Abdulkadir Ömür, BAY geçilen haftada izin yapmayarak takım arkadaşlarıyla arasındaki fizik kondisyon açığını tamamlamaya çalıştı. Hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıklarında yer alan yıldız futbolcunun bu karşılaşmada yeniden takımdaki yerini alması ve ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

  • Hedefi EURO 2020
  • Abdulkadir Ömür’ün sakatlık sürecinin beklenenden kısa olmasının başlıca sebebinin takıma katılma isteği ve bu sene oynanacak EURO 2020’de A Milli Takım’da yer alma isteğinden kaynaklandığı belirtildi. Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, “Abdulkadir Ömür’ün tıbben hiçbir sorunu kalmadı. Bundan sonraki durumu tamamen teknik direktör Abdullah Avcı’nın tutumuna ve kararına bağlı. 3 hafta sonra lig bitiyor fakat Abdulkadir Ömür için yeni bir heyecan daha başlıyor. Çağırılması halinde milli takımla Avrupa şampiyonasında olacak. Bu da, tedavi dönemi ve sonrasında kendisini motive etti ve düzelmesine olumlu olarak yansıdı” dedi.

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