Spor Abdülkadir Ömüre sürpriz talip Videolarını izledi hayran kaldı
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Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip: Videolarını izledi hayran kaldı

Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach’ın Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Kulüp yetkililerinin yakın zamanda Trabzonspor ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömüre sürpriz talip: Videolarını izledi hayran kaldı
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Türk futboluna kazandırdığı en yetenekli futbolcular arasında gösteriliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor’da her yeni gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Bordo- mavililerde son olarak Abdülkadir Ömür ile Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yakından ilgilendiği öğrenildi. Birçok Avrupa kulübünün de listesinde bulunan yıldız oyuncu için, kulübe şu ana kadar gelen resmi bir teklifin olmadığı ancak dolaylı olarak temasların devam ettiği bildirildi.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, Borussia Mönchengladbach’ın Abdülkadir Ömür’ü listesine aldığı ve yakın zaman içinde Trabzonsporlu yetkililerle masaya oturacağı yazıldı.

Haberde ayrıca, Borussia Mönchengladbach’ın 51 yaşındaki teknik direktörü Adi Hütter’in de genç oyuncunun videolarını izlediği ve gelecek sezon BundesLiga’da üst sıralarda olmak için Abdülkadir Ömür’ü kadrosunda görmeyi çok istediği yazıldı.

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