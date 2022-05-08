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Abdülkadir Ömür'ün zor anları kamerada: "Bırakın boğuldu adam"

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür’ün, yüzlerce taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, şampiyonluk gecesi yaşadıklarını Atakaş Hatayspor maçı sonrasında, "Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum" sözleriyle anlattı.

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Haber Merkezi DHA
Abdülkadir Ömürün zor anları kamerada: Bırakın boğuldu adam
Abdülkadir taraftarların arasında kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu’nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya hücum etti. Şampiyonluk coşkusunu sahada horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor’un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür’ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

Taraftarların arasında kaldı

Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür’ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor. Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah’ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir’in nefes almakta zorlandığı görülüyor. Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün ‘Durun’ diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor.

Görüntülerin sonunda Ömür’ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafından çekilmeye çalıştığı da yer alıyor.

"Öyle kilitlediler ki nefes alamadım"

Abdülkadir Ömür, ligin 36. haftasında deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçında sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.

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