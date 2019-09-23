Abdülkadir Parmak 2024 yılına kadar Trabzonspor'da
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Abdülkadir Parmak 2024 yılına kadar Trabzonspor'da

Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Parmak

Abdülkadir Parmak

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklama şöyle:

  • "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir."

-2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

-2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

-2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

-2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

-2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

  • Trabzonspor önceki günlerde de Uğurcan Çakır ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalamıştı.

Abdülkadir Parmak'tan yeni sözleşme sonrasında ilk açıklama;

Abdülkadir Parmak'ın imza sonrası yaptığı açıklama.
Abdülkadir Parmak'ın imza sonrası yaptığı açıklama.

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