Abdullah Avcı: Endişe etmeye ve telaşa gerek yok

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Ferencvaros’a yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı için Süper Lig’de bugün Adana Demirspor ile yapacakları karşılaşma büyük önem taşıyor.

Avcı, Adana Demirspor gibi etkili bir takım karşısında deplasmanda alınacak bir galibiyetin moralleri ve özgüveni yerine getireceğine inanıyor. Deneyimli teknik adamın, bugünkü maç öncesinde dün yapılan son idmanda takımla kısa bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Adana deplasmanından mutlak 3 puan beklediğini ifade eden Abdullah Avcı, bu galibiyetin yeni bir serinin anahtarı olacağını oyuncularına aktardı.

"Büyük takım reaksiyonu"

Oyuncularından Ferencvaros yenilgisini unutmalarını isteyen deneyimli teknik adamın, büyük takım reaksiyonu göstermeleri gerektiğini söyledi.

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Avcı’nın, “Her maçın hikayesi farklıdır ve her maçı kendi içinde değerlendirmek gerekir. Oradaki sonucu değiştirme şansımız yok ancak önümüzdeki maçları kazanarak durumu değiştirme şansımız var. Kesinlikle endişeye kapılmanızı, telaşa düşmenizi istemiyorum. Her takım yenilir ancak bunu çabuk atlatanlar büyük takımdır. Sizden Adana Demirspor gibi zorlu bir deplasmandan 3 puan çıkararak büyük takım reaksiyonu göstermenizi istiyorum. Alacağımız galibiyetin yeni bir serinin başlangıcı olacağına da eminim. Sizlere güvenim tam. Kendinize güveninizi kaybetmeyin ve son şampiyon olduğunuzu unutmayın” dediği ifade edildi.