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Abdullah Avcı: Arda önemli parçalardan biri olur

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı yaptığı açıklamada "Arda Turan gibi oyuncuyu kim istemez. Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Fotoğraf: AA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferinin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Arda gibi oyuncuyu kim istemez ama şu an Barcelona'nın oyuncusu. Arda'nın kariyer planlamasında ona nasıl yardımcı olacaksak orada yer alırız. Bazen bu bir fikirdir, bazen de bulunduğun ortamı açmaktır.

"Arda ile bu konuyu konuştum"

Avcı, Arda ile Galatasaray altyapısında antrenörlük yaptığı 2003 yılından bu yana iletişiminin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

  • Arda ile bu konuyu konuştum. Başkanı da beni de Emre'yi de arayabilen biri. Yılbaşından önce konuştuk, Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var. Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir.

"Arda'nın performansının iyi olacağını düşünüyorum"

Deneyimli teknik adam, "Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

  • Baktığınız zaman kulübümüze çok önemli oyuncular gelip gittiler. Performansları da hep en üst düzeyde oldu. Bence aile ortamının olduğu bir yerde Arda'nın performansının son derece iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan biri olur.

Arda Turan Başakşehir'de
Arda Turan Başakşehir'de

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin yarın ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi.Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.Çin'e gidebilirMedipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 11, 2017 at 5:21öö PST)

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