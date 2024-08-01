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Spor

Abdullah Avcı: "Bu turu geçmek çok önemliydi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iki maçta da gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Avcı, "Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı daha agresif bir topa sahip olma anlamında bu galibiyetlerin ne kadar değerli olduğu sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız" dedi.

23:38 - 1/08/2024 Perşembe
IHA
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme rövanş maçında sahasında Ruzemberok’u 1-0 mağlup ederek turu geçen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk maçı 2-0 kazandıklarını belirterek, "Topa sahip olan takım bizdik. Çözüm noktalarını üretmeye çalıştık. Final paslarına kadar sahayı iyi kullandık. Bugün futbolda artık bir tane koşu yetmiyor. Yardımcı koşular gerekiyor. Alan açmalar çok önemli. Bazı pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakip pozisyon bulduğunda kaptanımız yine 0-0 bir tane pozisyon çıkardı. İkinci yarıya dengeli bir oyunla başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Doğru zamanda da golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.


Taraftarların önemli bir destek verdiğini belirten Avcı, "Geçen sezonun son aylarında beraber olamadık. Bugün yeni transferlerimizle beraber harika bir destek veriyorlar. Yeni transferlerimize hep destek hem de alkışlıyorlar. Yeni oyuncularımızın hepsi doğru mesajlar veriyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı daha agresif bir topa sahip olma anlamında bu galibiyetlerin ne kadar değerli olduğu sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız. Oynayan oyuncularımız ve sonradan giren oyuncularımızın enerjileri de çok iyi de. Bu turu geçmek çok önemliydi. Önümüzdeki haftada turu geçmek için en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım bunu gerçekleştiririz" diyerek sözlerini tamamladı.



#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Avrupa Ligi
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