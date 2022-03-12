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Abdullah Avcı: Her şeyi kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulundan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Türkiye'nin en erken şampiyon olan takımı' unvanını kazanmak istediklerini belirtirken, "Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Her şeyi kazanmak istiyoruz
Trabzonspor maç fazlasıyla en yakın takipçisinin 18 puan önünde yer alıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-2 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anthony Nwakaeme, 37 ile 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ve 49. dakikada Djaniny attı.

"810 dakikamız kaldı"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, henüz şampiyon olmadıklarını söyledi. Avcı, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmadılar. Çabuk kayıplar yapınca bazı sıkıntılar yaşadık. 2-2'yle içeriye girdik. Orta sahaya daha tepkili bir oyuncu aldık. Dorukhan çok iyi oynadı. Değişiklikler sonucunda da doğru tepkiyi aldık. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum ama 810 dakikamız kaldı" ifadelerini kullandı.

  • "Bütün kupalara talibiz"
  • 'Türkiye'nin en erken şampiyon olan takımı' unvanını kazanmak istediklerini belirten Abdullah Avcı, "Şampiyon olmadan bunu söylemek istemiyorum ama Türk futbol tarihinin en erken şampiyonluğunu istiyoruz. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Trabzonspor'da harika işler yapılıyor. Yönetime, taraftara, teknik ekibe ve tüm personele tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

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