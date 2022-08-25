Abdullah Avcı Kopenhag maçını değerlendirdi: "Dünyanın sonu değil!"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında elendikleri Kopenhag maçından sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu seviyeler, kolay değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor" diye Abdullah Avcı, "Oyuncularım, plana sadık oynadı, yapabileceklerinin maksimumunu yapmaya çalıştılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok enerji harcadılar. Rakibe pozisyon verdik mi bilmiyorum ikinci yarı hiç yoktu. Her şeyi denediler. Nem yüzde 85'lerdeydi. Çok istiyorduk. Her şeyi denediler. 5-6 pozisyon ama yapacak bir şey yok" dedi.

Oyun, istek, plana sadık kalma aşamasından memnunum diyen Avcı, "Kolay işler değil. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok enerji sarfettiler. Toparlanmamız kaloy almayacak. Bu takım Trabzon şehrinin takımı. Oyuncularımıza, bizlere sahip çıksınlar. Bu bir oyun, dünyanın sonu değil. Hoşgörülü olsunlar. 4 gün sonra burada büyük bir takımla Galatasaray'la oynayacağız. Taraftarlara ihtiyacımız var. Daha sakin olmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Djaniny'nin pozsisyonunun golle sonuçlanması durumunda oyunun başka bir hikayeye döneceğini kaydeden Avcı, "Djaniny'nin, Enis'in, Cornelius'un, Bartra'nın, Bakasetas'ın pozisyonu var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız. Rakibi de tebrik etmek lazım. Son bölüm 5'liyi denedik. Sakat Baka'yı (Bakasetas) oyuna sokmak zorunda kaldık. Baka'yı mecbur olarak oyuna aldım. Yapacak bir şey yok. Oyuncularımı tdebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Ligi kura çekiminin Cuma günü yapılacağını söyleyen Avcı, "Dört günü rejenerasyonla geçireceğiz. Bir an önce toparlanmalıyız. Galatasaray maçını geçelim sonrasına bakarız" dedi.