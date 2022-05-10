Abdullah Avcı: "Kupalar kazanılır ancak açılan yaralar zor kapanır"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrasında dikkat çekici mesajlar verdi. Avcı, Kayserispor takımını tebrik ederken taraftar olaylarına ise tepki gösterdi.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Kayserispor'u tebrik ediyorum ama biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik, en azından bir saygı gördük. Bu ülkenin de takımıyız. Emniyet kontrol etmiyor mu acaba içeri girerken? Patlayıcı madde, jeton, pet şişe... Yedik de yedik."
- -"Ben bu ligin saygı bekleyen bir takımıyım. Kazananı tebrik ediyoruz ama öteki tarafı ayıralım. Hakikaten bugün çok üzüldüm. Futbolun gelişimi adına, futbol adına üzüldüm. Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum."