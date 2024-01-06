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Spor

Abdullah Avcı: Ligin gerçekleri var galibiyet ilaçtır

Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

21:35 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:35 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı galibiyetten dolayı mutlu.
Abdullah Avcı galibiyetten dolayı mutlu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Galibiyet ilaçtır'

"Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun"


'En iyi şekilde hazırlanacağız'

"Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız"


'Ligin gerçekleri var'

"Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek"







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Ankaragücü
32 dakika önce
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