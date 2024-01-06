Abdullah Avcı: Ligin gerçekleri var galibiyet ilaçtır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Galibiyet ilaçtır'

"Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun"





'En iyi şekilde hazırlanacağız'

"Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız"





'Ligin gerçekleri var'

"Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek"























