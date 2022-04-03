Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi: Artık resmileşmesini bekliyoruz

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Andreas Cornelius kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 71. dakikada Valentin Rosier attı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, artık şampiyonluklarının resmileşmesini beklediklerini söyledi. Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Hocanın eski maçlarına baktık"

"Ligimizin, geçen sezonun son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Beşiktaş'ı 3'lü savunma üzerinden analiz edemedik ama Valerien Hoca'nın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum."

REKLAM

"Çok gururlandım"

"Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar, çok gururlandım. Trabzonspor'un önemli isimleri şampiyonluklar yaşadı, ben de çok yakında yaşayacağım."

"Bayramda şampiyonluğu yaşayacağız"

"Biz şampiyon oluyoruz zaten. Artık resmileşmesini bekliyoruz. Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Taraftarlarımız kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar, bayrakları çıkartsınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz."