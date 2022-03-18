Spor Abdullah Avcı "Şampiyonluk kutlaması bir hafta uzayacak"
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Abdullah Avcı: "Şampiyonluk kutlaması bir hafta uzayacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederken şampiyonluk kutlamasını 1 hafta geciktireceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Şampiyonluk kutlaması bir hafta uzayacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor'a kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın maç sonundaki sözleri şöyle;

*"Normal şartlarda ilk yarıda soyunma odasına 2-0 önde girmemiz gerekiyordu. Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik"

*"Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var."

Trabzonspor puan rekorunu yakalayamadı

Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı.

70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

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