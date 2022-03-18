Abdullah Avcı: "Şampiyonluk kutlaması bir hafta uzayacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor'a kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Avcı'nın maç sonundaki sözleri şöyle;
*"Normal şartlarda ilk yarıda soyunma odasına 2-0 önde girmemiz gerekiyordu. Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik"
*"Şampiyonluk kutlaması belki 1 hafta uzayacak, değişen bir şey olmayacak. Hem kupayı hem de ligi alacak gücümüz var."
Trabzonspor puan rekorunu yakalayamadı
Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.
Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı.
70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.
Peres cezalı duruma düştü
- Trabzonspor'da sarı kart gören Bruno Peres, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartına ulaşan Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş karşılaşmasında takımda yer alamayacak.