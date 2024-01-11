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Spor

Abdullah Avcı Samsunspor galibiyetini değerlendirdi: "Kazanmak güzel"

Trabzonspor, erteleme hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugün oyunun ilk yarısında üstün oynadık. ikinci yarı rakip üzerimize geldi. Çok fazla pozisyon veren bir rakip değildik. Son bölümde oyunu koparabilirdik" ifadelerini kullandı.

22:43 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:45 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Çok iyi baskı yapıyorlar'

"Samsunspor, yeni hocası ile 9 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Direkt oyunu çok fazla oynuyorlar. Savunmadan hücuma geçişte de alan savunması yaptıkları için geçişi iyi yapıyorlar. Tacı korner gibi kullanıyorlar, top bizdeyken de çok iyi baskı yapıyorlar. Biz de buna karşı neler yapabileceğimize çalıştık"


'2.20 puan ortalaması aldık'

"Oyuncu profiline göre gerçekçi oyunlar vardır. Millet diyor ya zevk alacak oyun! O puan vermiyor artık. bu oyunla bazen kaybedersiniz ama gerçekçi oyunla 2.20 puan ortalaması aldık ve 3.'lük için yarışıyoruz. 2 haftadır aynı takımla çıkıyorum. Rotasyon yaptığımda, bilimden analizden faydalandığımda dediler ki rotasyon mu olur! Şimdi yapamıyorum. İki haftadır aynı kadroyla çıkıyorum. İki sakatım var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bu bir şikayet değil, bu bir gerçek! Bununla nasıl kazanırız ona bakıyoruz"


'Kazanmak güzel'

"Gerçek tabelanın ne yazdığıdır. Önemli olan nasıl yarışın içinde kaldığımızdır. Bugün oyunun ilk yarısında üstün oynadık. ikinci yarı rakip üzerimize geldi. Çok fazla pozisyon veren bir rakip değildik. Biz son bölümde oyunu koparabilirdik. Kazanmak güzel! Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bizim için önemli. Trabzonspor bana ve ekibe çok şey kattı"


"Trabzonspor bir yolculuktur. İnançtan demir alıp imkansıza mümkün kılan bir yolculuktur"







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Samsunspor
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