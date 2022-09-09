Abdullah Avcı’nın yüzü Avrupa’da gülmüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor, H Grubu’nda deplasmanda oynadığı Ferencvaros’a 3-2 kaybetti.

Müsabakanın başında 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde, Avrupa’da istediği sonuçları alamadı. Diğer taraftan Avcı, Avrupa maçlarında son 15 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Avcı yönetiminde henüz kazanamadı

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavili ekip, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile mücadele eden Karadeniz temsilcisi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0’lık sonuçlarla rakibine mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

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Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da FC Kopenhag karşısında deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 2-1 kaybetti. Trabzon’da oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlanınca bordo-mavililer, Devler Ligi’ne veda etti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde 12 gol gördü ve rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Son galibiyeti Beşiktaş yönetiminde

Teknik Direktör Abdullah Avcı, son Avrupa galibiyetini Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K grubunda 28 Kasım 2019 tarihinde Vodafone Park'ta içerde Slovan Bratislava karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Diğer yandan Trabzonspor Avrupa arenasında son olarak 2019-20 sezonu başında UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında, deplasmanda AEK'yı 3-1 mağlup etmişti

Trabzonspor'da gelen ve giden oyuncular👇 pic.twitter.com/GFkuIX5ztR — SPOR (@yenisafakspor) September 9, 2022

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammed Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmeleri uzatıldı.https://t.co/cuCewDFGBw REKLAM September 9, 2022

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