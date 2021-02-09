Spor Abdullah Avcı Trabzonsporun kasasını doldurdu
SÜPER LİG

Abdullah Avcı Trabzonspor'un kasasını doldurdu

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelişiyle birlikte yükselişe geçti ve adım adım zirveye yerleşme hesapları yapmaya başladı. Bordo-mavililer 90 günlük Avcı döneminde kasasına 35 milyon TL ekledi.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı Trabzonspor'da kazandı.
Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı Trabzonspor'da kazandı.

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hem sportif hem de mali olarak yükselişini sürdürüyor.

Ligin ilk 8. haftasında yaşanan çöküşün ardından Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle duraklama dönemini geride bırakan Karadeniz ekibinin yükselişi devam ediyor. 17. sırada 6 puanla emanet aldığı takımla çıktığı 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirveye çıkaran deneyimli teknik adam 48 puanla aynı puana sahip Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya indirdi. Takımın özgüveni yerini gelirken camiada ise moraller yükseldi.


90 günlük sportif ve mali başarı

Trabzonspor’da göreve başladığı ilk günlerde, ’Sabır değil zaman istiyorum’ diyen Abdullah Avcı, Karadeniz ekibini 90 günlük görev süresinde zirveye taşıdı. 10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam , Süper Kupa Şampiyonluğu ve Süper Lig’de alınan galibiyetlerle birlikte Karadeniz ekibine sportif katkının yanında ekonomik olarak da büyük bir katkı sağladı. Trabzonspor, Avcı’nın gelişinden sonra elde edilen sportif başarılarla kasasına 35 milyon TL gibi bir rakam soktu.

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24 günde 7 maç

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa Finali olmak üzere 24 günde 7 maça çıktı. 6 Ocak’ta evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak’ta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, 19 Ocak’ta evinde Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak’ta Gençlerbirliği, 27 Ocak’ta ise Süper Kupa Finali’nde Medipol Başakşehir’i ve 31 Ocak’ta ise yine ligde dış sahada Beşiktaş 2-1’lık skorlarla geçmeyi başardı. Yukatel Denizlispor’u 1-0’la geçen Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti.


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