SÜPER LİG

Abdullah Avcı'dan Adebayor sürprizi

Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak olan Abdullah Avcı'nın baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor’u bu karşılaşmada sahaya sürebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Abdullah Avcı, Galatasaray maçının 11'ini şekillendiriyor.

Abdullah Avcı, Galatasaray maçının 11'ini şekillendiriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadeleden galip ayrılmak istiyor.

Şifre pas oyunu ve hızlı hücum

Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı-kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak. Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu'nun ve İrfan Can Kahveci'nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia'nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak. İleri uçta Bajic'in yanı sıra Adebayor'un da görev alması seçenek dahilinde. Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor'u Avcı sahaya sürebilir. Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir. Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkması muhtemel.

Adebayor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta (842 dakika) 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Adebayor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta (842 dakika) 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

3 oyuncu sakat Emre Belözoğlu belirsiz

Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı'nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu'nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak.

Teknik direktör Avcı'nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor;

  • Mert, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

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