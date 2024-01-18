Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklama: Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
'Kulübümüz açıklama yapar'
"Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar"
'Nedenini bilmiyorum'
"Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum"
'Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık'
"Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık"
'Orsic’in önü açıldı'
"Kourbelis çıkınca Orsic’in önü açıldı. Teklic’in kontenjan boşluğunu Bakic ile doldurabiliriz. Şu an Larsen gittiği için orada bir boşluğumuz var onun için yoğun çalışıyoruz. Bu konuda detaylı bir açıklama yapabiliriz"