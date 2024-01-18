Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklama: Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu

"Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık"