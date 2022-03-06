Abdullah Avcı'dan derbi yorumu: "Biz yarın mutlu uyanacağız"

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi 1-1 sona erdi. Mücadele sonunda konuşan bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, 10 kişi kalan rakipleri karşısında alınan eşitlikle ilgili, "Kazanmak için geldiğimiz bir kadroydu. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık" ifadelerini kullandı.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- *"1 eksik oyunlar zordur. Çok güzel atmosfer vardı. Seyirci, senelerin rekabeti... Kazanmak için geldiğimiz bir kadroydu. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık."
- *"Sonuç ne olursa olsun, kaybetmek hiç aklıma gelmedi ve Trabzonspor oyuncusu da personeli de taraftarı da mutlu kalkacak. Ligin önemli takımlarından birine karşı, deplasmanda galibiyeti kaçıran taraf olduk."
- *"Çocuklar harika işler yapıyor ve bu sene iyi ki Trabzonspor var dedirtiyorlar. Bu, beni mutlu ediyor."