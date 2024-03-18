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Spor

Abdullah Avcı'dan hakeme tepki: 'Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu'

Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından konuşan teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

00:17 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:21 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'Rakibi baskı altına almak istedik'

"Şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır, bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık, rakibe temas edemedik, geriye püskürtmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk golde orta sahanın biri yayda, diğeri uzakta. Planladığımız, Mendy'nin orta sahada olmasıyla ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Bardhi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti. Oyundaki aksiyonlarımız doğru, topa sahip olma yüzdemiz fazla, duran top, arkasından penaltı"

'Kırmızı kart olabilir mi?'

"Penaltı bilmiyorum, kırmızı kart olabilir mi? Bilgilendirme olursa sevinirim. Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu"

'Bilgilendirme olabilir'

"2 tane net faul var üst üste Umut Bozok'a, devamında da gol var. VAR niye karışmadı, merak ediyorum. Bilgilendirme olabilir"






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Fenerbahçe
14 dakika önce
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