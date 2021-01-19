Abdullah Avcı'dan kadro dışı kararı: Yetersiz buldu, evine gönderdi

Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı.
Kamptan ayrıldı
61 Saat'in haberine göre dün yapılan antrenmandan sonra Portekizli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı doğrultusunda 'yetersiz' bulunarak kadrodan çıkarıldı.
Taktik antrenmanının sonlanmasıyla birlikte kadroda olmadığını oyuncuya tebliğ eden Avcı'nın 36 yaşındaki futbolcuyu evine gönderdiği ve oyuncunun kamptan ayrıldığı öğrenildi.