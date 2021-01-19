Spor Abdullah Avcıdan kadro dışı kararı Yetersiz buldu, evine gönderdi
SÜPER LİG

Abdullah Avcı'dan kadro dışı kararı: Yetersiz buldu, evine gönderdi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Portekizli tecrübeli futbolcu Joao Periera'yı Konyaspor maçı kadrosundan çıkardığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.
Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı.

Kamptan ayrıldı

61 Saat'in haberine göre dün yapılan antrenmandan sonra Portekizli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı doğrultusunda 'yetersiz' bulunarak kadrodan çıkarıldı.

Taktik antrenmanının sonlanmasıyla birlikte kadroda olmadığını oyuncuya tebliğ eden Avcı'nın 36 yaşındaki futbolcuyu evine gönderdiği ve oyuncunun kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Pereira bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.


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