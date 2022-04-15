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Spor Abdullah Avcıdan Karagümrük maçı sonrasında 4 puan çıkışı
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Abdullah Avcı'dan Karagümrük maçı sonrasında 4 puan çıkışı

Trabzonspor, Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmadan sonra takımın dört haftadır kazanamamasına ilişkin konuştu ve şampiyonluk mesajı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan Karagümrük maçı sonrasında 4 puan çıkışı
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • -"İkinci yarıdaki baskılı oyun, şampiyon oyunu. Bugün kaybetmedik. 'Puan, puandır' diye bakabiliriz. En ufak bir kaygımız yok. Yolumuza devam ediyoruz."
  • -"Şampiyonluğa gitmek zor, meşakkatli... 5 puan lazımdı, 4 puan kaldı."
  • -"Biz rakiplerin ne yaptığına bakmıyoruz."

  • -"Gider deplasmanda kazanır döneriz, içeri de kazanırız. Rakipler hepsini kazanacak biz de 4 puan alamayacağız öyle mi? Böyle bir durum yok, böyle bir algıya gerek yok."
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