Abdullah Avcı'dan Karagümrük maçı sonrasında 4 puan çıkışı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- -"İkinci yarıdaki baskılı oyun, şampiyon oyunu. Bugün kaybetmedik. 'Puan, puandır' diye bakabiliriz. En ufak bir kaygımız yok. Yolumuza devam ediyoruz."
- -"Şampiyonluğa gitmek zor, meşakkatli... 5 puan lazımdı, 4 puan kaldı."
- -"Biz rakiplerin ne yaptığına bakmıyoruz."
-"Gider deplasmanda kazanır döneriz, içeri de kazanırız. Rakipler hepsini kazanacak biz de 4 puan alamayacağız öyle mi? Böyle bir durum yok, böyle bir algıya gerek yok."