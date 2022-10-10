Abdullah Avcı'dan Kasımpaşa maçı sonrasında oyuncularına ve taraftarlarına sitem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçından sonra yayıncı kuruluşa konuştu. Avcı, geçen sezondan örnekler vererek taraftara mesaj gönderdi.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Kalitemize yakışacak oyunu oynamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok, hepsi kendini ispatlamış değerli oyuncular. Oyunun daha iyi olması gerekiyor."
- -"Maç içinde beni protesto edin. Oyuncuyu protesto ederek performansını yükseltemezsiniz. Biz çok kötüyüz ya, kazansaydık lider olacaktık. Protesto bu işin içinde var ama çıkarken protesto, girerken protesto."
- -"Ben ve ekibim ve oyuncu grubu özeleştiri yapacak."