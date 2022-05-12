Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması: Kalmak istiyor

Trabzonspor şampiyonluğu Yenikapı'da kutladı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törene, bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Meşale ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Trabzonlu sanatçılar sahne aldı. Binlerce taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov, dikkati çekti. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu belirtti.