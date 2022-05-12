Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması: Kalmak istiyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Trabzon şubesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sistemimiz bizi ayakta tuttu"
- "Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geldiğimizde bir sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır. Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var."
"Bütçemize göre transfer yapacağız"
- "Yeni sezon hazırlıkları yapılmış vaziyette. Kamp ne zaman olacak, yeni sezon ne zaman başlayacak hepsi hazır. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda transferleri gerçekleştireceğiz. Mevcut iyi bir kadromuz var ve onun üstüne neler yapabiliriz ona bakacağız."
"Hiçbir takım takılmadan gitmez"
- "Takımda son haftalarda düşüş olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez. Performansında dalgalar olmadan ilerleyebilen bir takım yok. Manchester City, Bayern Münih, Barcelona hepsi için geçerli. Bayern Münih'in Stuttgart ile oynadığı maçta yüzde 70 ile Stuttgart topla oynuyordu ama Bayern bekledi ve attı."
"Djaniny ve Vitor'un ayrılmasına izin vermedim"
- "Djaniny ve Vitor Hugo ayrılmak istedi, izin vermedim. Onlarla 6 ay tekrarlarımız vardı. Yeni geleceklerle bir 6 ay daha kaybedemezdim. Şimdi ise bu duyguyu yaşadıkları için teşekkür ettiler."
"Nwakeme devam etmek istiyor"
- "Anthony Nwakeme, 'Devam etmek istiyorum' dedi. Buraya çok önemli hizmetleri oldu. Bundan sonraki süreç yönetim ve onun arasında devam edecek."
Denswil ve Puchacz'ın durumu
- "Kiralık olan Denswil ve Puchacz için değerlendirmemizi yaptık. 2 haftamız daha var, sonra duyarsınız."
"Mourinho 'Trabzonspor buranın takımı değil' demişti"
- "Şampiyonlar Ligi müziği çok güzel. Organizasyonların en büyüğü, en özeli. Roma Teknik Direktörü Mourinho sezon başında oynadığımız UEFA Konferans Ligi maçından sonra 'Trabzonspor buranın takımı değil' demişti."