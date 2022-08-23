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Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Hepinize sonuna kadar güveniyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, ligdeki Antalyaspor yenilgisi sonrası yaptığı geri bildirim toplantısında, ‘‘Futbolun içinde bunlar olabilir. Şimdi önümüzde Kopenhag maçı var. Size sonuna kadar güveniyorum’’ dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan oyuncularına: Hepinize sonuna kadar güveniyorum
Bordo-mavililer bugün son hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, farklı kaybettikleri Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla bir araya geldiği geri bildirim toplantısında uyarılarda bulunarak süreçten güçlü çıkacaklarını ifade etti.

Futbolun içerisinde bunların olabileceğini aktaran deneyimli teknik adam, önemli olanın gerekli dersleri çıkartarak geriye değil önlerine bakmak olduğunu vurguladı. Gelecek haftaların yoğun maç trafiğinde geçeceğini oyuncularına aktaran Avcı, karakterli ve iyi bir takımın parçası olduklarını ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirtti.

"Telafisi olmayan maça çıkıyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında yarın karşılaşacakları Kopenhag takımına ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam, sezonun en kritik ve telafisi olmayan müsabakasına çıkacaklarını vurgulayarak, “Size sonuna kadar güveniyorum. Camia ve taraftar da size inanıyor. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Planlarımızda bir şaşma olmasın ve hedeflerimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım” diyerek takımı karşılaşmaya motive etti.

Abdullah Avcı Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi
SPOR
Abdullah Avcı Antalyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

İlk galibiyeti istiyor

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa’da ilk galibiyetini yaşamak istiyor.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Lig’i Play- Off Turu’nda sahasında Danimarka’nın Kopenhag takımını 2-1’in rövanşında yarın ağırlayacak. Trabzonspor’da teknik direktör Avcı, Şampiyonlar Ligi’ne kalmanın yanı sıra, Karadeniz ekibinin başında ilk Avrupa galibiyetini almak için taktik savaşı verecek.

Avcı, bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3’ncü eleme turunda Norveç’in Molde takımına karşı 3-3 ve 1-1’lik skorlar alarak turu geçen taraf olmuştu. Play-Off maçında ise İtalya’nın Roma takımı karşısında 2-1 ve 3-0’lık mağlubiyetlerle sahadan ayrılarak Avrupa’ya veda etmişti.

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