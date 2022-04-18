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Spor Abdullah Avcıdan oyuncularına İki haftaya bu işi bitirelim
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Abdullah Avcı'dan oyuncularına: İki haftaya bu işi bitirelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla yaptığı konuşmada, “Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak kalan haftalara bırakmadan şampiyonluğu ilan etmenizi istiyorum. Antalyaspor maçında bu işi bitirerek, coşkuyla taraftarımızla kucaklaşalım” ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan oyuncularına: İki haftaya bu işi bitirelim
Abdullah Avcı

Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluklarından birini yaşamak için gün sayan Trabzonspor, son olarak sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’le berabere kalarak mutlu sona resmiyet kazandırmayı ertelerken, teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından 2 haftada bu işi bitirmelerini istedi.

Kalan 5 maçtan 4 puan alınması halinde rakiplerin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğun gelecek olması üzerinde duran deneyimli çalıştırıcının, “Adana Demirspor ile deplasmanda ve Antalyaspor ile sahamızda oynayacağız. Sizden bu iki maçı da kazanarak kalan haftalara bırakmadan şampiyonluğu ilan etmenizi istiyorum. Son haftalarda aldığımız sonuçlarla taraftarımızı de ister istemez üzdük. Antalyaspor maçında bu işi bitirerek coşkuyla onlarla kucaklaşalım” dediği öğrenildi.

Oyuncuların da “4 puan yetiyor ama bize sezon sonuna kadar kalan bütün maçlarımızı kazanmak yakışır” dedikleri kaydedildi.

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