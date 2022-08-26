Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.
Sadece 4 galibiyeti var
Avcı, kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26’sında galibiyet sevinci yaşayamadı. Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.
Avcı, Başakşehir’le Avrupa’da 18 maça çıkarken 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta ise Avrupa Ligi’nde 6 karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Avrupa’ya veda etti.
- 6 maçta; 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı
- Trabzonspor, Avcı yönetiminde iki sezonda Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle ligdeki başarısını Avrupa’da gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.