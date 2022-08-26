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Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve bordo mavililerin başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26’sında galibiyet sevinci yaşayamadı. Abdullah Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcının Avrupa karnesi nasıl, kaç galibiyet aldı?
Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi nasıl, kaç galibiyet aldı?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

Sadece 4 galibiyeti var

Avcı, kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26’sında galibiyet sevinci yaşayamadı. Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

Avcı, Başakşehir’le Avrupa’da 18 maça çıkarken 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta ise Avrupa Ligi’nde 6 karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Avrupa’ya veda etti.

  • 6 maçta; 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı
  • Trabzonspor, Avcı yönetiminde iki sezonda Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle ligdeki başarısını Avrupa’da gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.

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