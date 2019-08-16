Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda herkesin içi rahat olsun
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Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda herkesin içi rahat olsun

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao transferine yönelik Denizlispor maçı sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao

Falcao

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Monaco'dan ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun transferine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Monaco ikinci başkanı Petrov'la inanılmaz şeyler konuştuk, birbirimize sarılmış şekilde fotoğraflarımız var. Kendileriyle kardeş kulüp olduğumuzu ilan ettik. Futbolcu alışverişlerinde ilk önce Monaco ile konuşacağız. Kimse merak etmesin. Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi etkilemeyecek"


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