Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda herkesin içi rahat olsun

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Monaco'dan ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun transferine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Monaco ikinci başkanı Petrov'la inanılmaz şeyler konuştuk, birbirimize sarılmış şekilde fotoğraflarımız var. Kendileriyle kardeş kulüp olduğumuzu ilan ettik. Futbolcu alışverişlerinde ilk önce Monaco ile konuşacağız. Kimse merak etmesin. Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi etkilemeyecek"
Abdurrahim Albayrak: ''Monaco Kulübü ile kardeş kulüp olacağız, Taraftarımız Falcao konusunda yüzde 99 rahat olsun'' pic.twitter.com/FXvqP8C149
Abdurrahim Albayrak: ''Monaco Kulübü ile kardeş kulüp olacağız, Taraftarımız Falcao konusunda yüzde 99 rahat olsun'' pic.twitter.com/FXvqP8C149— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2019
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