Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklaması

Abdurrahim Albayrak, giyim markası Damat Tween ile Türk Telekom Stadı'nda yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

Derbi karşılaşmasına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili soru üzerine Albayrak, "Maçtan önce böyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Artık Türk futbolu için beyaz sayfalar açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek Süper Lig'de 3. haftayı yönetecek hakemler belli oldu. Ligin ilk 2 haftasında hakem tartışmalarının çokça yaşanmasıyla beraber, 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi büyük merak konusu olmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.3. haftanın programı ve açıklanan hakemler şu şekilde;

"Galatasaray'da transfer bitmez"

Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Galatasaray Kulübünde transfer bitmez. İki haftamız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Limitimizi aşmamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün kulüpler bu limitle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif geliyor ve bu da bizleri son derece memnun ediyor. Bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'dan istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak" diye konuştu.

Albayrak, Süper Lig'de maçların seyircili oynanmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farkındaysanız ne tadı ne de tuzu var. Sadece futbolcuların bağırmaları ve top sesleri tribünlere geliyor. Evlerinden takip eden milyonlarca insanın keyif aldığını sanmıyorum. Ancak pandemi nedeniyle bu işin ciddi riskleri olduğunu gözardı etmemek lazım. Ben yetkililerden, çok sevdiğim Sağlık Bakanımızdan şunu rica ediyorum; yüzde 25, 30, 40 olsun veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. Önümüzdeki haftalarda bu sorunun çözüleceğini ümit ediyor ve dua ediyorum."

Galatasaray'a kötü haber: Saracchi derbide yok Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı saptandı" denildi.Sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen 22 yaşındaki futbolcu, 3. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Galatasaray zorlu Başakşehir sınavını üç puanla geçti



