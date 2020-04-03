Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu.
- Albayrak’ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak: "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar" pic.twitter.com/AYj5UgwJg8
Abdurrahim Albayrak: "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar" pic.twitter.com/AYj5UgwJg8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 31, 2020
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