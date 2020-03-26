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Abdurrahim Albayrak'tan yeni paylaşım: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak

Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

  • "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."

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