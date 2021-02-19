Adana 33 bin kişilik stadına kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, bugün törenle hizmete girecek.

Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014’te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı, kapılarını açacak.

Statta bugün düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin de katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı’ndaki ilk maç, TFF 1. Lig’in 22. haftası kapsamında saat 19.00’da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

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📸Adana yeni stadyumuna, bu akşam 19.00'da oynanacak Adana Demirspor-Altay maçı ile kavuşuyor. pic.twitter.com/nRLTwMZuCb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 19, 2021

Stattaki koltuk renkleri iki takımı simgeliyor

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı’nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor’un “mavi-lacivert”, diğer yarısı da Adanaspor’un “turuncu- beyaz” renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar dikkati çekiyor. Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği durumda. Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek. Stadın etrafında, 431’i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.

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