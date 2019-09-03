Adana Demir'de Ümit Özat dönemi sona erdi

Yeni sezonda ligde çıktığı 3 maçta 5 puan toplayan Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz" denildi.

Başkan Murat Sancak imzalı açıklamada, yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde duyurulacağı ifade edildi.

3 haftada 2 gol atan Adana Demirspor, kalesinde ise hiç gol görmedi. Adana ekibi, topladığı 5 puanla 5. sırada yer alıyor.







