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Spor

Adana Demirspor Avrupa aşkına

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Avrupa hedefi için Fatih Karagümrük deplasmanında serisini sürdürmek istiyor.

14:14 . 13/05/2023 Cumartesi
IHA
Montella ve öğrencileri bu sezon ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı.

Montella ve öğrencileri bu sezon ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı.

Süper Lig’de 60 puanla 4.sırada bulunan Adana Demirspor, sahasında 6’da 6, üst üste de 5. galibiyetini aldı.


Son 5 maçta 19 gol atıp, 6 gol yiyen mavi-lacivertli ekip, toplamda 66 gol atarak da ligin en golcü 3. takımı oldu.


Avrupa kupalarına gitme hayaliyle maçlarına çıkan Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla 17 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.





#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Avrupa
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