Adana Demirspor Avrupa aşkına

Süper Lig’de 60 puanla 4.sırada bulunan Adana Demirspor, sahasında 6’da 6, üst üste de 5. galibiyetini aldı.

Son 5 maçta 19 gol atıp, 6 gol yiyen mavi-lacivertli ekip, toplamda 66 gol atarak da ligin en golcü 3. takımı oldu.