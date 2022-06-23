Adana Demirspor Balotelli'yi satmayacak

Balotelli, Adana Demirspor’da 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Adana Demirspor, Mario Balotelli’yi bırakmıyor. Güney ekibi transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan İtalyan futbolcuyu takımda tutmaya kararlı görünüyor. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak son günlerde adı Galatasaray ile anılan deneyimli santrforu satmayacaklarını söyledi.

"Satmayı düşünmüyoruz"

Başkan Murat Sancak, “Galatasaray’la bir görüşmemiz olmadı. Yurt dışından bazı teklifler var; ama hiçbirini kabul etmedik” dedi. Başkan Sancak, “Balotelli için ne kadar bonservis belirlediniz?” sorusuna, “Satmayı düşünmüyorum ki bu yüzden de bir bonservis bedeli yok” dedi.

İtalyan santrfor geçen sezon Adana Demirspor’da 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Balotelli’nin Güney ekibiyle 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Ndiaye ile 3 yıllık anlaşma

Yunanistan ekibi Aris ile sözleşmesini fesheden Badou Ndiaye, Adana Demirspor ile 3 yıllığına anlaştı. 31 yaşındaki Senegalli futbolcu, Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük’te oynamıştı.

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