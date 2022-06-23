Spor Adana Demirspor Balotelliyi satmayacak
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Adana Demirspor Balotelli'yi satmayacak

Adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli hakkında, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan oyuncuyu satmayacaklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Balotelliyi satmayacak
Balotelli, Adana Demirspor’da 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Adana Demirspor, Mario Balotelli’yi bırakmıyor. Güney ekibi transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan İtalyan futbolcuyu takımda tutmaya kararlı görünüyor. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak son günlerde adı Galatasaray ile anılan deneyimli santrforu satmayacaklarını söyledi.

"Satmayı düşünmüyoruz"

Başkan Murat Sancak, “Galatasaray’la bir görüşmemiz olmadı. Yurt dışından bazı teklifler var; ama hiçbirini kabul etmedik” dedi. Başkan Sancak, “Balotelli için ne kadar bonservis belirlediniz?” sorusuna, “Satmayı düşünmüyorum ki bu yüzden de bir bonservis bedeli yok” dedi.

İtalyan santrfor geçen sezon Adana Demirspor’da 33 maçta 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Balotelli’nin Güney ekibiyle 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Ndiaye ile 3 yıllık anlaşma
  • Yunanistan ekibi Aris ile sözleşmesini fesheden Badou Ndiaye, Adana Demirspor ile 3 yıllığına anlaştı. 31 yaşındaki Senegalli futbolcu, Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük’te oynamıştı.

İtalyanlar Yunus için geliyor
SPOR
İtalyanlar Yunus için geliyor

Geriye moloz yığınları kaldı

Geriye moloz yığınları kaldı

​'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu.
Sadece Vanda görülüyor

Sadece Van'da görülüyor

Herkes onu görmek için kilometrelerce yürüyor.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Tahıl koridoru için güvenli bölge

Tahıl koridoru için güvenli bölge

​Bakan Çavuşoğlu: İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak.

Avrupa'da gaz krizi tırmanıyor.

Sultan Abdülhamid döneminden bile var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.