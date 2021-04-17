Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçına 3 bin taraftar izinsiz olarak alındı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Süper Lig'e çıkma yarışında son derece önemli olan karşılaşmayı, 3 bine yakın taraftarın stattan izlemesi tepkilere neden oldu.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmalara seyirci alınma yasağı varken, Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçında stadyumda 3 bine yakın taraftarın olduğu öğrenildi.
Kritik mücadeleye, taraftarların izinsiz bir şekilde alınması, sosyal medyada büyük tepki gördü.
- TFF 1 Lig'de GZT Giresunspor zirvede yer alıyor. Adana Demirspor ise ikinci sırada bulunuyor.