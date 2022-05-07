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Adana Demirspor kazanmayı unuttu

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Akdeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, mavi-siyahlılar ligde oynadığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor kazanmayı unuttu
Adana Demirspor-Alanyaspor

Ligde 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün kapanış maçında 52 puanı bulunan Adana Demirspor, sahasında 55 puanlı Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç (KK) ve 76. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü 32. dakikada Younes Belhanda attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 58'e yükseltirken, Adana ekibi 52 puanda kaldı.

Adana Demirspor ligde oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Alanyaspor'da 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından 3 puan aldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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