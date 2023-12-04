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Spor

Adana Demirspor'da Kluivert dönemi sona eriyor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim, teknik direktör Patrick Kluivert'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fehsediyor.

11:37 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:43 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adana Demirspor Kluivert yönetiminde 14 maçta 23 puan topladı.
Adana Demirspor Kluivert yönetiminde 14 maçta 23 puan topladı.

Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrılıyor. Mavi-lacivertli ekipte yönetimin, Hollandalı teknik adamla sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.


Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.


Sezona Kluivert yönetiminde başlayan Adana Demirspor, Hollandalı çalıştırıcıyla ligde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Adana Demirspor son olarak evinde Samsunspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Adana ekibi 15. haftada Galatasaray'a konuk olacak.








#Adana Demirspor
#Patrick Kluivert
#Süper Lig
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